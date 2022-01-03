سلسلة OnePlus 9 تتلقى تحديث سريع لإصلاح الأخطاء التي واجهت المستخدمين على أندرويد 12!

تلقت سلسلة OnePlus 9 تحديث أندرويد 12 في بداية شهر ديسمبر الماضي، ولكن سريعاً ما تم إيقاف عملية التحديث بعد أسابيع قليلة نتيجة العديد من الأخطاء المزعجة التي واجهت مستخدمي سلسلة OnePlus 9.

لحسن الحظ أن شركة ون بلس كانت سريعة في الاستجابة لأولئك المستخدمين، وقررت استئناف عملية التحديث مرة ثانية بعد أيام قليلة من تعطيله بتحديث أخر جديد.

ولكن للأسف، يبدو أن جهود الشركة في إصلاح تلك المشاكل المزعجة لم تكن جيدة بما يكفي للتغلب على جميع المشاكل، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي السلسلة باستمرار مواجهتهم للعديد من الأخطاء المزعجة.

ولكن الآن، وبناءً على تقرير صادر من موقع 9To5Google، طرحت شركة ون بلس تحديث سريع جديد لسلسلة OnePlus 9 والتي تتضمن كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro فقط.

التحديث الجديد يحاول إصلاح أغلب المشاكل الخاصة بنظام أندرويد 12 والتي واجهت مستخدمي السلسلة بسبب التحديث السابق.

في إحدى المنتديات الرسمية يتم طرح التحديث الجديد لنظام OxygenOS لهواتف OnePlus 9، هذا التحديث برقم إصدار OxygenOS C.40 وهو متاح لمستخدمي هواتف السلسلة في الهند وأمريكا الشمالية والسوق العالمية.

ولكن يبدو أنه على مستخدمي السلسلة المقيمين في أوروبا الانتظار لفترة أطول نظراً لعدم توافر التحديث من أجلهم حتى الآن. وفقاً لسجل التغيير الرسمي، يعمل التحديث الجديد على إصلاح العديد من الأخطاء.

بناءً على المنشور الرسمي للمنتدى، فلقد تمكنت الشركة من إصلاح مشكلة عجز هواتف سلسلة OnePlus 9 عن الاتصال بشبكة 5G والتي كانت تعتبر من أسوأ المشاكل التي واجهت مستخدمي السلسلة.

على كل حال، يتم طرح التحديث بشكل تدريجي الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع الهواتف خلال الأيام القليلة القادمة. ويذكر سجل التغيير الرسمي أن هذا التحديث يحاول إصلاح مشكلة فشل الترقية إلى النظام في سيناريوهات محددة.

حجم التحديث الجديد لا يتعدى 71 ميجابايت، ومن الأفضل عدم تنزيل التحديث إلا بعد التأكد من توافر اتصال ثابت ومستقر بالإنترنت لتجنب أي مشاكل.

تماماً مثل أي تحديث أخر، ستحاول الشركة أن تدفع بالتحديث الجديد بشكل تدريجي، ويمكنك التحقق مما إذا كان متاحاً لهاتفك من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم النظام ثم تحديثات النظام. وسيبدأ هاتفك في البحث عن أي تحديثات جديدة متاحة، وإذا اتضح أن هنالك تحديث قيد الانتظار، فيمكنك النقر على زر تنزيل التحديث.