شركة iQOO تؤكد: كل من iQOO 9 و iQOO 9 Pro مدعومان بمعالج Snapdragon 8 Gen 1

أكدت شركة iQOO – وهي علامة تجارية صينية تابعة لشركة Vivo – على أنها تعتزم الإعلان عن سلسلة iQOO 9 والتي تتألف من هاتفين ذكين جديدين حتى الآن باسم iQOO 9 و iQOO 9 Pro يوم 5 يناير القادم.

نشرت شركة iQOO صور للإصدار المحدود BMW Edition الذي يحمل تصميم خلفي وخطوط مشابهة لنفس الطراز من هواتف iQOO السابقة. للتذكير، كانت قد وقعت شركة iQOO العام الماضي شراكة عالمية مع شركة BMW M Motorsport من أجل إطلاق سلسلة iQOO 5.

اليوم أكدت الشركة الصينية على أن كل من iQOO 9 و iQOO 9 Pro سيأتيان مدعومان بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وقد أكدت الشركة على أن هاتف iQOO 9 يحتوي على 3926mm² VC كنظام ثلاثي الأبعاد لتبديد درجات الحرارة المرتفعة وتبريد الهاتف أثناء عبء الأعمال وتعدد المهام فضلاً عن تشغيل الألعاب الحديثة.

أيضاً تم التأكيد على أن هواتف السلسلة الجديدة ستأتي بذاكرة وصول عشوائية من النوع LPDDR5 التي تعد بتوفير عرض نطاق أعلى من سعة نقل البيانات مقارنة بذاكرة LPDDR4X. وبالمثل، ستأتي السلسلة بأسرع ذاكرة تخزين داخلية طراز UFS 3.1.

عند النظر إلى الصور التي نشرتها شركة iQOO فيظهر لنا بوضوح شاشة عريضة بفتحة ثقب مركزية لكاميرا السيلفي ووحدة تصوير خلفية ثلاثية مع دعم لتقنية التثبيت البصري OIS بداخل نتوء كبير مستطيل الشكل وبداخله وحدة إضاءة Flash LED أيضاً.

لم يتم التأكيد حتى الآن على مواصفات الشاشة ولكن بناءً على التسريبات السابقة، فمن المُرجح أن يأتي الطراز القياسي في السلسلة باسم iQOO 9 بشاشة E5 AMOLED دقتها +QHD مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً بناءً على الشائعات، فمن المحتمل أن يحتوي iQOO 9 على بطارية مزدوجة الخلايا سعتها 4550 مللي أمبير في الساعة، في حين أنه من المُرجح أن يأتي طراز iQOO 9 Pro ببطارية مزدوجة الخلايا سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة.

أيضاً ستدعم هذه الهواتف تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط، ومن الضروري أن تدعم تقنية الشحن اللاسلكي وربما الشحن اللاسلكي العكسي.