تقرير – ابل تعمل على تطوير تقنية شحن لاسلكي عكسي عبر الشاشة!

تقنية الشحن اللاسلكي العكسي من التقنيات المستقبلية المتوقع قدومها في هواتف الايفون خلال السنوات القادمة، التقنية ليست بجديدة في عالم الهواتف الذكية إلا أن ابل لازالت تعمل على تطوير نسخة خاصة بها من تلك التقنية.

بحسب آخر التقارير الصحفية، فإن ابل تعمل على تنفيذ تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف الايفون لتتم عملية الشحن من خلال الشاشة وليس خلفية الجهاز كما هو معتاد.

الصورة الذهنية المعتادة عن عملية الشحن اللاسلكي العكسي هي أن تتم عبر خلفية الأجهزة، كأن يوضع هاتف الايفون وشاشته موجهة بالأعلى على ظهر جهاز الايباد.

براءة الاختراع التي سجلتها ابل مؤخراً تشير إلى إمكانية وضع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي تحت الشاشة بخلاف ما هو معتاد.

ربما أبعدت ابل تقنية الشحن اللاسلكي العكسي عن ظهر هاتف الايفون نظراً لبروز الكاميرا عن السطح الخلفي.

قد لا يكون وضع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في الشاشة أمراً مستحسناً بالنسبة للغالبية العظمى لأنه سوف يجعل المستخدم غير قادر على استخدام الايفون أثناء الشحن العكسي.

أيضاً ستكون هناك مخاوف متصاعدة حول مدى أمان وسلامة تلك الميزة على الشاشة وإذا ما كانت سوف تؤثر عليها سلباً بمرور الوقت.

تقنية الشحن اللاسلكي العكسي أو Reverse Wireless Charging هي تقنية تتيح للهاتف إمكانية شحن أجهزة أخرى لاسلكياً كهاتف آخر أو سماعات أو ساعة ذكية.

تقنية الشحن العكسي لا تعتمد على أية توصيلات سلكية بين كلا الجهازين (الجهاز الذي يوفر طاقة الشحن والجهاز المشحون) وإنما تعتمد على الشحن اللاسلكي حيث سيعمل الجهاز الأول كقاعدة شحن للجهاز الثاني بشرط أن يكون كلاهما داعماً للشحن اللاسلكي.