أفضل الهواتف الاقتصادية من فيفو – Vivo Y21T قادم بمعالج SD 680 وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل!

تستعد شركة فيفو – Vivo لإطلاق أحدث هواتفها التي تنتمي لعائلة Y الاقتصادية باسم Vivo Y21T واليوم تم رصد مجموعة كبيرة من الصور الخاصة بهذا الهاتف والتي كشفت عن شكل وتصميمه الأمامي والخلفي بالكامل.

تبدو مواصفات Vivo Y21T أنها عبارة عن ترقية طفيفة للغاية إذا ما قورنت بمواصفات هاتف Vivo Y21 الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي.

يقال أن هاتف Vivo Y21T يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط وسيأتي ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع ذاكرة تخزين داخلية مساحتها 128 جيجابايت.

على ظهر الغطاء الخلفي تتواجد وحدة الكاميرا الخلفية بداخل نتوء مستطيل الشكل، ومن الأمام يحتوي الهاتف على شق على شكل قطرة ندى من أجل كاميرا الصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو.

مواصفات هاتف Vivo Y21T:

بناءً على تسريب MyMasterPrice سيشتمل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية وشق أمامي على شكل قطرة ماء من أجل كاميرا الصور الشخصية.

تكشف العروض المُسربة عن احتواء الهاتف على حواف نحيفة للغاية مع حافة سفلية عريضة. علاوة على ذلك، سيأتي الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع مُثبت على زر الطاقة والمتواجد بجانب أزرار خفض ورفع الصوت المتواجدة على الجانب الأيمن للهاتف.

يؤكد المُصدر في تسريبه أن الكاميرا الخلفية الرئيسية هي عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وسيأتي مصحوباً بعدستين أخريين من أجل كاميرا العُمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف من الأمام على عدسة سيلفي دقتها 8 ميجابكسل موضوعة بداخل شق على شكل قطرة ماء. تحت الغطاء تتواجد شريحة معالجة من شركة كوالكم مسؤولة عن تشغيل الهاتف طراز Snapdragon 680 SoC وهي داعمة لتقنية اتصال 4G فقط.

سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك نماذج أخرى وخيارات أكبر من حيث السعة التخزينية.

من المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بتقنية توسعة الذاكرة العشوائية الافتراضية بحد اقصى 1 جيجابايت. سيحتوي Vivo Y21T على شاشة قياس 6.58 بوصة دقتها +Full HD بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz.

هذا هو كل شيء متوفر حتى الآن عن الهاتف، ولكن من المقرر أن تطلق شركة فيفو الهاتف خلال وقت قريب جداً.