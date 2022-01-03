منوعات

مي عز الدين تكشف عن معاناتها من المرارة

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن معاناتها من آلام في المرارة في اليوم الأخير من العام المنصرم.

ونشرت الفنانة على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها عانت في اليوم الأخير من العام الماضي من آلام شديدة في المرارة، وأنها أخذت مسكنات قوية حتى تمكنت من النوم، وشكرت عشاقها على تعاطفهم معها وسؤالهم عنها.

وأشارت إلى أن معاناتها بدأت منذ أيام فيلم عمر وسلمى، وقالت إنها ستُجري عملية جراحية في العام الجاري لكي تضع حداً لهذه الآلام.

وبررت الفنانة المصرية تأجيلها إجراء العلمية الجراحية، بمحاولة التعايش معها.

يُذكر أنّ مي عز الدين استقبلت العام الجديد من خلال نشرها صورة جديدة لها على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بـ”لوك” جديد بعدما قصت شعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك