مي عز الدين تكشف عن معاناتها من المرارة

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن معاناتها من آلام في المرارة في اليوم الأخير من العام المنصرم.

ونشرت الفنانة على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها عانت في اليوم الأخير من العام الماضي من آلام شديدة في المرارة، وأنها أخذت مسكنات قوية حتى تمكنت من النوم، وشكرت عشاقها على تعاطفهم معها وسؤالهم عنها.

وأشارت إلى أن معاناتها بدأت منذ أيام فيلم عمر وسلمى، وقالت إنها ستُجري عملية جراحية في العام الجاري لكي تضع حداً لهذه الآلام.

وبررت الفنانة المصرية تأجيلها إجراء العلمية الجراحية، بمحاولة التعايش معها.

يُذكر أنّ مي عز الدين استقبلت العام الجديد من خلال نشرها صورة جديدة لها على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بـ”لوك” جديد بعدما قصت شعرها.

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