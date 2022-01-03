أسترالي يحرق نفسه وسيارته والسبب قيود كورونا

أقدم رجل أسترالي على حرق نفسه وسيارته؛ احتجاجاً على القيود المفروضة في أستراليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث قام الرجل الذي لم تكشف هويته بإيقاف سيارته أمام أحد مطاعم مدينة ريتشموند الأسترالية، وقام بترديد هتافات مناهضة لقيود كورونا، قبل أن يقوم بإشعال النار بنفسه وبسيارته.

وعلى الفور تدخل رجال الشرطة وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في مكان الحادث، وقاموا بنقل الرجل الذي أصيب بحروق خطيرة إلى المستشفى.

يُذكر أنّ أستراليا تفرض قيوداً مشددة في معظم البلاد من أجل احتواء فيروس كورونا، وساهمت هذه القيود في تراجع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد.

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