الكشف عن غيتار ذكي بشاشة لمسية

شهدت الأسواق العالمية ظهور غيتار ذكي بشاشة لمسية ومواصفات مميزة، حمل اسم LAVE ME3.

وسيأتي الغيتار الجديد على شكل قرص العسل، وسيتيح الفرصة للمستخدم لإنشاء غرفة صوتية تُصدر صوتاً متوازناً عند العزف عليه.

وزودت الشركة المنتجة الغيتار الجديد بشاشة لمسية مقاس 3.5 بوصة، تعمل على نظام التشغيل HILAVA من لافا المزود بعدد لا يُحصى من التطبيقات التي تتيح للمستخدم القيام بأي شيء يرغب فيه، من أجل التعلم، بدءاً من الضبط إلى التعلم والممارسة والأداء والتأليف والتسجيل.

وستعمل الشاشة على ضبط الغيتار وتحويله لآلة تعليمية، تساعد المستخدم على تعلم نوتات الموسيقى، والمقاييس، وترسيم الأصوات والحبال والأغاني.

وسيحتوي الغيتار على ميكروفون مدمج يتتبع التقدم في الوقت الفعلي، ويُنبّه المستخدم عند ارتكاب الأخطاء، ويضمن له تسجيل جميع النغمات الصحيحة مع تنبيهه للأخطاء عند الوقوع فيها.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة لغيتار LAVE ME3 لم تكشف عن سعره، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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