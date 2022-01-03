منى واصف تختار الزوجة المناسبة لجبل من نجمات الهيبة

كشفت الفنانة منى واصف عن الفنانة التي كانت ستختارها كزوجة لجبل لو كان الخيار لها، وقالت إن النجمات الخمسة اللواتي شاركن في الأجزاء الخمسة مختلفات عن بعضهن بشكل كبير، ولا توجد واحدة منهنّ أفضل من الأخرى.

وأشارت إلى أنّ مشاكل البطلات الخمسة وهمومهنّ كانت مختلفة، وأنّ كل نجمة تميزت بأداء شخصيتها.

وقالت السنديانة إنّ نادين نسيب نجيم وصلت الهيبة بصفتها أرملة عادل شقيق جبل، في حين كان زواج جبل من نيكول سابا لوضع حد للخلافات العشائرية، أما بالنسبة لسيرين عبد النور فكانت إعلامية ناجحة أغرمت بجبل، بينما رغبت ديمة قندلفت بالانتقام لمقتل والدها، أما بالنسبة لإيمي صياح فجاءت بمهمة من عملها بالأمم المتحدة بهدف اكتشاف قضية تهريب الآثار.

وأكدت أنّها كانت ستختار إيمي صياح كزوجة لجبل لو كان الخيار لها، وبررت خيارها بانسجام إيمي مع ذاتها وبمحبتها الكبيرة لها.

يُذكر أنّ الجزء الخامس من مسلسل الهيبة حقق نسب مشاهدة عالية، وتصدّر الترند في معظم الدول العربية.

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