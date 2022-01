القيمة السوقية لـ«آبل» ترتفع إلى 3 تريليون دولار

ارتفعت أسهم شركة “آبل” الأمريكية، خلال تعاملات منتصف جلسة الاثنين 3 يناير، حيث وصل سعر سهم الشركة لمستويات 182.86 $ للسهم لفترة وجيزة، مما دفع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 3 تريليون دولار.

وضاعفت الشركة قيمتها السوقية ثلاث مرات في أقل من أربع سنوات، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويرجع هذا الارتفاع إلى ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا، في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراض.

وشهد سهم “آبل” مكاسب خلال عام 2021 تجاوز 30%، واستغرق وصول قيمة “آبل” السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

وأصبحت “آبل” أول شركة أميركية يتم طرحها للتداول العام تصل قيمتها السوقية إلى 1 تريليون دولار خلال التداول اليومي في 2 أغسطس 2018، وقد وصلت إلى 2 تريليون دولار بعد ذلك بعامين فقط في 19 أغسطس 2020.

