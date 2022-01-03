سامسونغ تكشف عن الجيل الجديد من أجهزة تلفاز The Frame

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن مواصفات أجهزة تلفاز The Frame الجديدة، والتي ستُطلقها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وستُوفر الشركة الكورية الجنوبية هذه الأجهزة بأحجام تتراوح من 32 بوصة إلى 85 بوصة، وجودة عرض 4K HDR، ومعدل تحديث 120 هرتز.

وقالت سامسونغ إنّ أجهزتها الجديدة ستتناغم مع ديكور المنزل، وستظهر بشكل مشابه للأعمال الفنية بفضل شاشتها غير اللامعة المضادة للتوهج.

وتتميز هذه الأجهزة بإطاراتها القابلة للتخصيص، وبدعمها عرض الأعمال الفنية أو الصور الشخصية على الشاشة عند غلق الجهاز، بالإضافة لقدرتها على عرض الصور بأفضل جودة ممكنة، ودعمها محاكاة اللون الأبيض والسطوع الخاص بالأعمال الفنية.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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