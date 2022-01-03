أم أسترالية توفق بين 4 أعمال وعائلتها

أصبحت الأسترالية صوفي البالغة من العمر 35 عاماً حديث رواد مواقع الإنترنت بعدما كشفت عن توفيقها بين إدارة 4 أعمال وتربية ولديها.

حيث بدأت المرأة الأسترالية أعمالها عام 2015 بافتتاح صفحة على إنستجرام بعنوان بيوند ذا بامب المختصة بدعم الأمهات، وحصلت على عقود رعاية مميزة بعد نجاح الصفحة.

وبعد ذلك استغلت مهاراتها في الطبخ وقامت بالترويج لأطباقها من خلال صفحة ريسيبي كير على إنستغرام بعد الاتفاق مع أحد الطهاة، وهذا ما ساعدها في الحصول على عقود لإعداد الطعام لعدد كبير من الشركات.

كما استفادت من منزلها المميز الذي اشترته عام 2015 والواقع في منطقة سياحية، وحولته لمكان لاستقبال السياح مقابل 600 دولار أمريكي لليلة الواحدة.

وأخيراً أنشأت صفحة بوش مارك لبيع الألبسة المستعملة والتي تساعدها على تحقيق دخل سريع وفوري.

وقالت صوفي بأنّها نجحت في إدارة هذه الأعمال وتربية طفليها بسبب تنظيم وقتها ومساعدة زوجها لها.

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