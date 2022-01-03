أمريكا تشهد ولادة توأم بعامين مختلفين!

شهدت إحدى مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادثة ولادة نادرة للغاية، حيث أنجبت فاطمة مادريجال طفلين في عامين مختلفين.

وكانت المرأة الأمريكية قد وضعت مولدوها الأول ألفريدو أنطونيو تروجيلو يوم 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 11:45 مساءً، وبعد ربع ساعة أنجبت شقيقته إيلين يولاندا تروجيلو مع بداية العام 2022.

وقال الأطباء بأنّ وزن ألفريدو لحظة ولادته كان 2.75 كيلو غرام، في حين بلغ وزن شقيقته إيلين 2 كيلو غرام.

من جانبها عبّرت الأمر عن سعادتها بهذا الأمر، وقالت بأنّها لم تكن تتوقع ولادتها لتوأمان بأعياد ميلاد مختلفة.

في حين قالت الطبيبة آنا أبريل أرياس المشرفة على الولادة بأنّ هذه الولادة أهم ولادة تشهدها في حياتها.

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