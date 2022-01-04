شركة Mobile Box الألمانية تطلق تطبيق للشخير مخصص لساعات آبل

كشفت شركة Mobile Box الألمانية عن تطبيق جديد لمواجهة الشخير مخصص لساعات آبل Watch67 أطلقت عليه Silent Night.

وقالت الشركة الألمانية بأنّ تطبيقها مدفوع الأجر، ويساعد على مواجهة الشخير من خلال تسجيل الأصوات خلال النوم وتحليلها، لمعرفة ما إنّ كان صاحب الساعة يعاني من الشخير أم لا.

وأشارت لأنّ التطبيق يقوم عند اكتشاف الشخير بالاهتزاز لينقر شاشة الساعة، الأمر الذي يساعد المستخدم على تغيير وضعية النوم والتوقف عن الشخير.

وأوضحت الشركة الألمانية بأنّ جميع البيانات تتم معالجتها بدون الاتصال بالإنترنت، ويحتفظ بها على الساعة من أجل حماية خصوصية المستخدم.

يذكر أنّ شركة Mobile Box لم تكشف عن المقابل الذي ستأخذه مقابل تقديم هذه الخدمة.

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