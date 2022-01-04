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جديد سامسونج جهاز تحكم يرتكز على إشارات الراديو للشحن

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن جهاز تحكم عن بعد جديد يرتكز على إشارات الراديو للحفاظ على الشحن أطلقت عليه Eco Remote.

ويعمل الجهاز الجديد على جمع إشارات الراديو وتحويلها لطاقة تشحن جهاز التحكم.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية بأنّ جهازها الجديد سيدعم الشحن عبر الإضاءة الداخلية والخارجية، وعبر منفذ USB-C.

وأشارت سامسونج لتوافق الجهاز الجديد مع أجهزة التلفاز التي تشمل وSero، Serif، وThe Feame.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الجهاز الذي ستوفره في الأسواق العالمية باللون الأبيض خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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