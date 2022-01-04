رسمياً – ابل تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار!

رسمياً – وكما كان متوقعاً – باتت ابل أول شركة في العالم مدرجة في البورصة تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار أمريكي.

يتم حساب القيمة السوقية للشركة عن طريق احتساب قيمة جميع الأسهم الخاصة بالشركة، وقد أدى الارتفاع الكبير في قيمة سهم الشركة بما يزيد عن 40% إلى هذا الإنجاز التاريخي.

هذه ربما أفضل افتتاحية لآبل في استقبال العام الجديد بعد وصول سعر السهم الواحد إلى 182.86 دولار أمريكي خلال عمليات التداول اليومية.

هذا الإنجاز يأتي بعد نحو 16 شهراً من وصول القيمة السوقية الإجمالية للشركة 2 تريليون دولار أمريكي، وبعد أقل من ثلاث سنوات ونصف على وصولها إلى تريليون دولار أمريكي.

وباء فيروس كورونا يصب في صالح ابل!

على الرغم من الأضرار الكارثية التي سببها وباء فيروس كورونا إلا أن هناك بعض الشركات التي استفادت من فترة الوباء كالشركات التقنية وخاصةً ابل التي ارتفع على منتجاتها وخدماتها منذ بداية الوباء بسبب زيادة الاحتياج للعمل والدراسة من المنزل.

من المتوقع أيضاً أن تصل ذروة عائدات ابل منذ بداية الجائحة إلى 118 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من 2021 متخطية الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي بـ 111.4 مليار دولار أمريكي.

احتفالاً بتلك المناسبة – أي وصول القيمة السوقية لآبل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي – أرسل تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة مذكرة إلى موظفي الشركة قال فيها “إن هذا الإنجاز ليس أهم مقياس لنجاحنا وأن العوائد المالية هي ببساطة نتيجة ابتكار ابل ، ووضع منتجاتنا وعملائنا في المقدمة”

نمو القيمة السوقية لآبل بهذا الشكل يعتبر أكبر رد على المشككين في الشركة وسياستها، ويتوقع الخبراء أن يستنر سهم ابل في الصعود مجدداً ليكسر حاجز الـ 200 دولار أمريكي مع توقعات باستمرار النمو خلال عام 2022 الجاري.

لمن لا يعلم فإن التريليون الواحد = 1,000 مليار دولار!