بشاشة 6.8 بوصة وفتحة لقلم S-Pen – تسريب عروض جديدة لهاتف Galaxy S22 Ultra!

بعد فترة طويلة من الشائعات والتسريبات، اليوم لدينا مجموعة جديدة من العروض القائمة على تصميمات CAD لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra/Note.

بفضل تسريب [email protected] يتضح لنا أن الهاتف يحتوي على شاشة منحنية قياس 6.8 بوصة، وتماماً مثلما رأينا على Galaxy S21 Ultra، من المتوقع أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz دقتها +QHD.

التغيير الرئيسي البارز هنا هو التصميم المربع الذي يشبه تصميم هواتف Galaxy Note، بالإضافة إلى ذلك فهناك وحدة كاميرا خلفية على شكل حرف P مع نتوء بارز – ولكن بعض التسريبات السابقة تؤكد على أن الكاميرا الخلفية لن تأتي بنتوء على الإطلاق.

سيحتوي الهاتف على وحدة تصوير خلفية مكونة من 4 عدسات، ومن المؤكد أن تشتمل الكاميرا على عدسة تيليفوتوغرافي ومستشعر ToF ثلاثي الأبعاد. بناءً على التسريبات السابقة فسوف تعتمد سامسونج على نفس المستشعر الرئيسي الذي رأيناه مع Galaxy S21 Ultra بدقة 108 ميجابكسل – ولكن من المؤكد أن المستشعر حصل على ترقية كبيرة مقارنة بالمتواجد في الرائد السابق.

التغيير الكبير البارز الأخر هو احتواء هاتف Galaxy S22 Ultra على فتحة / صومعة لقلم S-Pen مما يعني أنه سيكون أول هاتف من عائلة S يحتوي على فتحة مخصصة لقلم سامسونج، تماماً مثلما يتواجد على سلسلة جالكسي نوت – Galaxy Note.

للتذكير، كان هاتف Galaxy S21 Ultra هو أول هاتف من سلسلة Galaxy S يدعم قلم S-Pen بتقنية Wacom ولكن تم بيع القلم كملحق منفصل، في حين أن سامسونج باعت الحقائب التي تحمل قلم S-Pen.

يقال أن الهاتف قياس 163.2×77.9×8.9 مم أو 10.5 مم بما في ذلك نتوء الكاميرا ويزن 228 جرام. من المؤكد أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناءً على المنطقة التي سيتم بيع الهاتف بها.

بعض الشائعات تفيد بأنه من المحتمل أن تصل سلسلة Galaxy S22 إلى السوق الهندي هذه المرة بمتغير Snapdragon بدلاً من Exynos، ولكن لا توجد أي تفاصيل حول المتغير الأفريقي أو الخاص بالشرق الأوسط.

أخيراً سيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، في حين أن كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 سيدعمان الشحن السريع بقدرة 25 وات فقط. نتوقع أن يتم الإعلان عن السلسلة في شهر فبراير القادم.