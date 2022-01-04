أخيراً! سامسونج تُعلن رسمياً عن هاتفها المرتقب Galaxy S21 FE

وأخيراً بعد انتظار دام طويلاً أعلنت شركة سامسونج بالأمس عن هاتفها المرتقب Galaxy S21 FE خلال معرض السلع والإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 والآن لم يعد يتبقى أمامنا سوى معرفة كافة مواصفات وسعر الهاتف بالتفصيل، ولحسن الحظ أنه تماماً مثلما توقعنا، يحتوي على مواصفات مذهلة وإمكانات قوية.

مواصفات هاتف Galaxy S21 FE المُعلن عنها:

يشتهر طراز Fan Edition من شركة سامسونج بلقب “Flagship Killer” أو التي تعني بالعربية “قاتل الهواتف الرائدة”، ولكن للأسف الشديد، هذا اللقب لا ينطبق تماماً على إصدار العام الحالي نظراً للتأجيلات الكثيرة التي تعرض لها الهاتف.

بادئ ذي بدء، يحتوي الهاتف على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 888 SoC والتي كانت تعتبر أقوى شريحة لدى شركة كوالكم قبل إطلاقها للشريحة الرائدة الحالية Snapdragon 8 Gen 1. ولكن تنويه: سيصل الهاتف إلى الأسواق الأسيوية وربما الأفريقية بمعالج Exynos 2100 SoC.

كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE قبل أن يتم الإعلان عن شريحة Snapdragon 8 Gen 1، إلا أن هذا لم يحدث نتيجة أسباب لم يتم الإعلان عنها رسمياً.

ولكن بالرغم من كل ذلك، لا تزال شريحة Snapdragon 888 SoC من أقوى شرائح المعالجة التي لديها القدرة على التعامل مع أي شكل من أشكال المهام.

يتمتع هاتف Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة بدقة عالية أبعادها 2340×1080 وهي عبارة عن لوحة عرضDynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120Hz. شاشة الهاتف مسطحة وتحتوي على فتحة ثقب مركزية لكاميرا الصور الشخصية.

لا توجد العديد من خيارات التخزين المختلفة، حيث قررت شركة سامسونج إطلاق الهاتف بخيارين مختلفين فقط من خيارات التخزين، الخيار الأول بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت والخيار الأخر بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

في الواقع، شركة سامسونج لم تذكر نوع الذاكرة العشوائية أو نوع ذاكرة التخزين، ولكن بنسبة 99% ستكون الذاكرة العشوائية من النوع LPDDR5 وذاكرة التخزين من النوع UFS 3.1. جدير بالذكر أن الهاتف لا يحتوي على فتحة microSD.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي. ويأتي الهاتف بواجهة مستخدم One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12.

يأتي الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة، السماعة الأولى في الأسفل وهي السماعة الرئيسية والسماعة الثانية في الأعلى فوق الشاشة مباشرة. حصل الهاتف على شهادة أو تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

يحتوي الهاتف على عدد 4 كاميرات، ثلاثة كاميرات في الخلف وكاميرا واحدة في الأمام. الكاميرا الرئيسية دقتها 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 تدعم OIS و Dual Pixel AF.

العدسة الثانية عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بمجال رؤية FOV بزاوية 122 درجة. العدسة الثالثة عبارة عن كاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مع OIS وتقريب بصري 3x.

بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عبارة عن عدسة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بمجال رؤية FOV بزاوية 81 درجة. على الجانب الأيمن للهاتف شريحة NFC. يدعم الهاتف تقنية 5G ويزن 177 جرام ويأتي بألوان الخزامي والزيتوني والأبيض والجرافيت.

أعلنت شركة سامسونج أن الهاتف سيكون متاحاً للبيع عبر موقع سامسونج الرسمي بدءًا من يوم 11 يناير ويبلغ سعر الهاتف 699$ دولار أمريكي لطراز 6 + 128 جيجابايت، في حين أن طراز 8 + 256 قيمته 769$ دولار أمريكي.