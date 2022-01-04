رسمياً – انتهاء عصر هواتف بلاك بيري للأبد!

اليوم الرابع من يناير 2022 ينتهي عصر بلاك بيري وكل هواتف البلاك بيري التي تعمل بالنظام الكلاسيكي للشركة لم تعد صالحة للاستخدام!

جميع هواتف الشركة الكندية العاملة بنظام تشغيل BlackBerry OS لن تكون صالحة لعمل المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية أو تشغيل بيانات الهاتف اللاسلكية أو حتى عمل مكالمات الطواريء.

وكانت شركة بلاك بيري الكندية قد أعلنت نهاية عام 2020 عن تحول في سياسة الشركة للتركيز على الخدمات والحلول الأمنية للشركات والمؤسسات عوضاً عن الأفراد.

آخر إصدارات أنظمة تشغيل البلاك بيري هي BlackBerry 7.1 OS و BlackBerry 10 للهواتف المحمولة بالإضافة إلى BlackBerry PlayBook OS 2.1 للأجهزة اللوحية، وسوف ينقطع عنها الدعم وتتوقف تماماً هي والإصدارات السابقة لها.

بلاك بيري .. عملاق ما قبل الايفون!

إن كنت من جيل الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي وما قبل ذلك فإنك كنت شاهداً على عصر سيطرة بلاكبيري الكندية وتطبيق المراسلة الشهير الخاص بها BBM على سوق الهواتف المحمولة حول العالم مع شركة نوكيا الفلندية.

تلك الشيطرة دامت نحو قرن أو أكثر من الزمان قبل أن تكشف ابل عن هاتف الايفون عام 2007 ومن بعدها ينشأ سوق الهواتف الذكية الذي لم تستطع فيه شركات مثل نوكيا وبلاكبيري وموتورلا الصمود أمام التطور ومواكبة التغير السريع الذي حدث في هذا القطاع.

محاولات لاحقة باءت بالفشل

خلال السنوات التي تلت دخول ابل ومن بعدها سامسونج وشركات أخرى سوق الهواتف الذكية حاولت شركة بلاكبيري النجاة من خلال اعتماد نظام الأندرويد عوضاً عن نظامها التقليدي ومدفوعاً ببعض المزايا الأمنية التي طالما اشتهرت بها الشركة لكن ذلك لم يكن كافياً لتستعيد الشركة ثقة العملاء واكتساب حصة سوقية معتبرة.



هذا وبعد المرور العديد من السنوات، تُكتب اليوم شهادة وفاة شركة بلاكبيري في قطاع الهواتف الذكية!