مضيف برازيلي يحتال على خطوط الطيران الأميركية لــ 23 عاما

واصل مضيف طيران يعمل في إحدى خطوط الطيران الأمريكية العمل بهوية مزورة لمدة 23 عاماً في حادثة غريبة من نوعها وعند اكتشاف التزوير، تم إنهاء خدمته.

وجاء في سجل محكمة فيدرالية أن مضيف الطيران سرق هوية طفل أمريكي ميت واستخدم اسماً مستعاراً للعمل لدى خطوط طيران “يونايتد” لأكثر من عقدين من الزمان- وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

واتهم محققون من جهاز الأمن الدبلوماسي مضيف الطيران “ريكاردو سيزار جيديس” -وهو مواطن برازيلي- بسرقة هوية الطفل الأمريكي المتوفي “وليام إريكسون لاد” واستخدام الهوية المسروقة للعمل بشكل غير قانوني في شركة “يونايتد إيرلاينز”.

ولفتت الشكوى إلى أن الطفل وليام إريكسون لاد، ولد في عام 1974 وتوفي في حادث سيارة عام 1979 في ولاية واشنطن قبل شهر من عيد ميلاده الخامس- وفقاً لما أكدت والدته في شهر يوليو الماضي.

ويقول المحققون أن ريكاردو سيزار جيديس ولد في ساو باولو في عام 1972 لكنه حصل على هوية لاد في عام 1998 عندما تقدم بنجاح للحصول على جواز سفر أمريكي باستخدام اسمه ومنذ ذلك الحين جدد جيديس جواز سفره 6 مرات، لكن في شهر ديسمبر 2020 وضعت وزارة الخارجية الأمريكية. علامة على طلب تجديد جيديس لجواز السفر، هي “مؤشرات احتيال مختلفة” وتم فتح تحقيق جنائي معه وتمكن العملاء من تتبع هوة جيديس إلى البرازيل ببصمات أصابع يديه التي طبعها على وثيقة هويته البرازيلية في تسعينيات القرن الماضي.

وأفادت وثائق المحكمة إن الموظفين الفنيين في الجمارك وحماية الحدود قارنوا بصمات الأصابع هذه بالمجموعة التي قدمها جيديس للتحقق من خلفيته للالتحاق بالتوظيف في خطوط “يونايتد إيرلاينز” وأكدوا أنها متطابقة، فيما أكدت شركة “يونايتد” في تصريحات لموقع “بيزنس إنسايدر” أن ريكاردو سيزار جيديس لم يعد يعمل مع الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية