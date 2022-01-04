متنزه في جبال كرواتيا ينجو بأعجوبة والمنقذ “كلب قريبه”

أنقذ كلب حياة المتنزه الكرواتي “جرجا بركيتش” الذي سقط في واد في منطقة جبلية في كرواتيا من خلال استلقائه عليه لتدفئته وسط الثلوج طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة.

وقالت وسائل إعلام كرواتية -الثلاثاء- إن بركيتش أصيب نهاية الأسبوع الماضي، إثر سقوطه من علو 150 متراً مع كلب قريبه في سلسلة جبال “فيليبيت” قرب سواحل “الأدرياتيكي”.

وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة.

كتبت هيئة الإغاثة الجبلية الكرواتية عبر فيسبوك أن “الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما”وتظهر صورة نشرتها عناصر الإغاثة الكلب متكوّما بجانب الرجل الذي كان مستلقيا على حمّالة.

وقال صاحب الحيوان إن “هذا الكلب الصغير معجزة حقيقية، لطيف ومحب وربما يحب البشر أكثر من سائر الكلاب”.

وكان ثلاثة متنزهين بدأوا بصحبة الكلب “نورث” من نوع الملموت الألاسكي نزولهم عند منحدر جليدي عند حصول الحادثة قرب أعلى قمة في السلسلة الجبلية التي يناهز علوّها 1800 متر.

وقالت هيئة الإغاثة الجبلية إن “نورث تكوّم على (الضحية) وقام بتدفئته”، معتبرة أن “هذا النموذج يعلمنا أن نعتني ببعضنا بعضًا”.

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