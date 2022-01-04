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طلاق رسمي بين “أرنولد شوارزينغر” و “ماريا شريفر”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أرنولد شوارزنيغر وزوجته ماريا شريفر طلاقهما رسميا بعد أكثر من 10 أعوام على بدء إجراءات الانفصال، حيث كشفت وثائق محكمة قُدمت أمس الثلاثاء أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية بين شوارزنيجر، بطل فيلم ترمينيتور وحاكم كاليفورنيا السابق، والصحفية الأمريكية شريفر، لينهيا بذلك زواجا دام 35 عاما، فيما لم تُنشر بنود تسوية الطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن “شريفر” قد رفعت دعوى للطلاق من شوارزنيجر في 2011 بعد نهاية فترة حكمه لكاليفورنيا واعترافه بأنه والد طفل أنجبه من مديرة منزل كانت تعمل لدى الزوجين قبل ذلك بأربعة عشر عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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