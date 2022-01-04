طلاق رسمي بين “أرنولد شوارزينغر” و “ماريا شريفر”

أعلن أرنولد شوارزنيغر وزوجته ماريا شريفر طلاقهما رسميا بعد أكثر من 10 أعوام على بدء إجراءات الانفصال، حيث كشفت وثائق محكمة قُدمت أمس الثلاثاء أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية بين شوارزنيجر، بطل فيلم ترمينيتور وحاكم كاليفورنيا السابق، والصحفية الأمريكية شريفر، لينهيا بذلك زواجا دام 35 عاما، فيما لم تُنشر بنود تسوية الطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن “شريفر” قد رفعت دعوى للطلاق من شوارزنيجر في 2011 بعد نهاية فترة حكمه لكاليفورنيا واعترافه بأنه والد طفل أنجبه من مديرة منزل كانت تعمل لدى الزوجين قبل ذلك بأربعة عشر عاما.

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