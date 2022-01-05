رحيل الفنان المصري أحمد الحجار عن عمر ناهز 65 عاما

توفي الفنان أحمد الحجار، شقيق المطرب المصري علي الحجار، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما- وهو ابن المطرب والملحن المصري إبراهيم الحجار، ونشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى.

وكانت والدة الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

والتحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على العود والبيانو ودرس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

ولحن الحجار للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا”، كما تعاون مع هشام عباس وعلاء عبدالخالق وأنغام وأنوشكا.

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