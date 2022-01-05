كم بلغت أرباح عمالقة التكنولوجيا منذ بداية وباء كورونا؟

رصد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أداء شركات التكنولوجيا خلال فترة الوباء.

ويبين التقرير أن شركات وادي السليكون تصدرت قائمة الشركات التي نمت قيمتها السوقية من 1 يناير 2020، وعلى رأسها أبل وألفابيت، ومايكروسوفت.

وحقق سهم أبل في عام 2021 مستوى قياسياً من الأرباح، على الرغم من إغلاق الشركة جميع متاجرها حول العالم خلال القيود، وبات على أعتاب قيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار.

كما أنهت شركة مايكروسوفت عام 2021 بقيمة سوقية بلغت 2.5 تريليون دولار.

كما بلغت نسبة التغير في القيمة السوقية لألفابيت، الشركة الأم لغوغل، 108%، حيث بلغت في نهاية عام 2021 1.9 تريليون دولار.

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