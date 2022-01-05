إغلاق حساب تويتر لنائبة من الحزب الجمهوري مناهضة للقاح كورونا

أغلق موقع تويتر، بشكل نهائي أحد حسابات النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، وذلك على خلفية انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية حول المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا.

يشار إلى أن تويتر قد أغلقت حساب النائبة الشخصي «mtgreenee» الذي قامت فيه المؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بإطلاق العديد من المعلومات المضللة في شأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما دافعت غرين عن ترامب ومزاعمه بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية، ولا تزال تحتفظ بحسابها المتعلق بكونها عضوا في مجلس النواب «RepMTG» والذي كانت تستخدمه بشكل أقل حتى الآن.

ولم تحدد تويتر التغريدة التي تم تعليق الحساب على أثرها، لكنها أشارت في بيان نقلته وكالة فرانس برس إلى «نظام العقوبات» التدريجي الذي يعلق الحساب بعد عدة انتهاكات.

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