ما الذي نتوقعه من ابل خلال عام 2022 ؟

بدا عام 2022 وكانت البداية مبشرة لآبل بتجاوز القيمة السوقية للشركة ما يزيد عن 3 تريليونات دولار أمريكي ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على مدار العام إذ من المنتظر قيام ابل بالكشف عن مجموعة من الأجهزة المميزة سوف نستعرضها معاً بما هو متاح لدينا من معلومات حولها.

سلسلة ايفون 14

كما هي العادة، فإن هواتف الايفون هي المنتج الأبرز لآبل كل عام وهو المنتج الأكثر مبيعاً لها والذي يمثل واجهة الشركة وثقافتها. الشائعات تشير بأنه سيكون لدينا 4 هواتف ايفون 14 في عام 2022 مع تعديلات متوقعة في التصميم بالتخلي عن النوتش لصالح ثقب الشاشة، أيضاً قد تكون كل الإصدارات حاملة لتقنية بروموشن ProMotion أي أن تكون شاشة بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هيرتز.

أيضاً قد تكون الإصدارات المتوفرة بشاشة ذات قياس 6.1 إنش أو 6.7 إنش ولن يكون هناك وجود لإصدار ميني كما اعتدنا خلال السنتين الماضيتين. سيكون هناك كذلك تحسينات واضحة على مستوى الكاميرا إذ قد يغيب بروز الكاميرا بزيادة سمك الجهاز وقد نرى رفع قدرات التكبير بإضافة كاميرا البيروسكوب. نحن أيضاً على موعد مع إضافات أخرى كدعم تقنية WiFi 6E ورفع سعة التخزين القصوى إلى 2 تيرابايت وغير ذلك. الإعلان الرسمي سيكون في شهر سبتمبر كما جرت العادة.

ساعة ابل Apple Watch Series 8

ربما لن تكون هناك ساعة ابل واحدة فقط بل قد يكون لدينا ثلاثة إصدارات مختلفة على مدار العام هي Apple Watch Series 8 وإصدار جديد من Apple Watch SE الأرخص ثمناً بالإضافة إلى إصدار جديد أكثر مقاومة للظروف البيئية القاسية. في الإصدار الأساسي (الجيل الثامن) ننتظر من ابل إضافات قوية في الحساسات كإضافة حساس لقياس الحرارة مثلاً. الإعلان الرسمي سيكون في شهر سبتمبر.

سماعة AirPods Pro 2

سماعة AirPods Pro 2 من المنتظر أن تدعم كودك الصوتيات Apple Lossless (ALAC) والذي سوف تجعل المستخدم يستمتع بجودة صوت فائقة، وكذلك جعل علبة شحن سماعات الآيبودز قادرة على إطلاق صوت بهدف جعل المستخدم قادراً على تحديد موقع السماعات من حوله.

قد نرى أيضاً في سماعات AirPods Pro 2 تغيير التصميم والتخلي عن جذع السماعات، وأيضاً يجري الحديث حول دعم السماعات لمزايا تتبع ومراقبة الصحة واللياقة البدنية. الإعلان الرسمي سيكون في شهر سبتمبر.

iPhone SE 3

قد تكون أهم المزايا القادمة في هاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن هو ترقية المعالج إلى Apple A15 وكذلك دعم شبكات الجيل الخامس 5G أما التصميم فلا يُعرف تحديداً إذا ما كانت ابل سوف تحافظ على نفس التصميم أن تعتمد تصميماً آخر كتصميم ايفون XR. موعد الإعلان المنتظر هو النصف الأول من عام 2022.

نظارات VR/AR

هذه من المنتجات الجديدة كلياً التي سوف نراها من ابل هذا العام وهي نظارات تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR مخصصة لمشاهدة المحتوى وتشغيل الألعاب والتطبيقات والتفاعل مع الواقع المحيط وستكون مدعومة بشاشة 4K OLED وحساسات مختلفة لتتبع حركة الرأس والعين وكاميرات لرصد البيئة الخارجية.

أجهزة ماك 2022

هناك عدد من أجهزة ماك المختلفة سيتم الإعلان عنها خلال عام 2022 من ماك بوك آير إلى ماك بوك برو إلى iMac وماك ميني وننتظر إضافات قوية من ابل على مستوى المعالجات الجديدة من سلسلة M ونتوقع إصدارات مميزة من أجهزة ماك بوك آير على مستوى التصميم والمواصفات لهذه السلسلة المحبوبة.