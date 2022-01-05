سلسلة iQOO 9 من فيفو بمستشعر رئيسي Samsung GN5 وعدسة فائقة الاتساع بزاوية 150 درجة

من المقرر أن تُطلق شركة iQOO سلسلة iQOO 9 يوم 6 يناير القادم في الصين. السلسلة الجديدة تتألف من هاتفين فقط: iQOO 9 و iQOO 9 Pro. التسريبات التي تم رصدها الأيام الماضية أفادت بأن الثنائي سوف يأتيان بمستشعر أساسي من سامسونج طراز GN5 المُزود بعدسة دقتها 50 ميجابكسل. اليوم أكدت الشركة بالفعل على أن هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها على مستشعر Samsung GN5 من أجل سلسلة iQOO 9.

يحتوي الملصق الذي نشرته الشركة على عدسة بدقة 50 ميجابكسل واسم المستشعر واضح من الصورة GN5 مع دعم تقنية تثبيت Gimbal وبناءً على ترجمة المواقع الأجنبية للنصوص المكتوبة باللغة الصينية في الملصق فإن هاتف IQOO 9 Pro سيأتي بعدسة micro-PTZ 2.0.

ومن خلال مقطع الفيديو التشويقي لهاتف iQOO 9 Pro يتضح لنا أن الهاتف مزود بعدسة فائقة الاتساع FOV بزاوية بمجال رؤية 150 درجة، مما يعني أنه سيكون مثل Realme GT 2 Pro الذي تم التأكيد على احتوائه على عدسة فائقة الاتساع بزاوية مجال رؤيتها 150 درجة أيضاً.

علاوة على ذلك، يبدو أن هاتف iQOO 9 Pro سيوفر وضع تصوير عين السمكة الذي يسمح للمستخدم بإمكانية القدرة على التقاط لقطات فائقة الاتساع بعمق أطول لتأثير المجال، والذي يبدو مشابهاً للرؤية من خلال ثقب الباب بالعين البشرية.

أكدت العديد من التقارير على أن هاتف iQOO 9 Pro سيحتوي على كاميرا Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية Gimbal-OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل مع FOV بزاوية مجال رؤيتها 150 درجة، بالإضافة إلى عدسة تيليفوتوغرافي بدقة 16 ميجابكسل بتثبيت بصري OIS وتقريب 2.5X.

أما بالنسبة لهاتف iQOO 9 فقد تم التأكيد على أن العدسة الأساسية هي Samsung GN5، ومن المحتمل أن تأتي مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع FOV بزاوية مجال رؤيتها 120 درجة، وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل طرازSony IMX663.

سيتم تشغيل الهاتفين بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت نوعها LPDDR5 ونظام تشغيل أندرويد 12.