سوني تجسّ نبض سوق السيارات الكهربائية.. وتُؤسّس شركة جديدة

صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة سوني اليابانية، كينيشيرو يوشيدا، بأنها ستُؤسّس شركة جديدة للسيارات الكهربائية في الربيع المقبل؛ لتصبح أحدث عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق سريعة النمو.

وأوضح “يوشيدا” في مؤتمر صحفي قبيل مؤتمر “CIS” للتجارة التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية أن إنشاء الشركة الجديدة، “سوني موبيليتي”، يأتي بينما تستكشف سوني “الإطلاق التجاري” للسيارات الكهربائية.

وأماط اللثام عن نموذج أولي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات “إس.يو.في”، فيجن-إس 02، التي تستخدم منصة السيارات الكهربائية نفسها مثل سابقتها فيجن-إس 01 الكوبية التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا في ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم وجود منافسين آسيويين مثل سامسونغ الكورية الجنوبية الذين أضعفوا وضع سوني الذي كان مهيمنًا في السابق على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية؛ لا تزال الشركة اليابانية تملك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية للقيادة الذاتية، حيث قفزت أسهم سوني في طوكيو 4,2 % بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية.

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