ظافر العابدين يكشف التحديات التي سيواجهها فارس في “عروس بيروت”

شوّق النجم ظافر العابدين عشاق مسلسل الجزء الثالث من “عروس بيروت”، من خلال الكشف عن بعض التحديات التي سيتعرض لها ظافر في هذا الجزء.

وأشار إلى أن شخصية فارس ستجد صعوبات كبيرة بسبب المعاناة المادية للأسرة، لافتاً إلى أن فارس لن يخضع بسهولة بل سيُقوّي نفسه في مواجهة الظروف لكونه تحمّل المسؤولية مُبكراً بعد وفاة والده.

وأكد أنّ العلاقة مع ثريا ستكون ممتازة، وأنّ فارس سيُواجه آدم في الجزء بشكلٍ مؤكد، موضحاً أن الجزأ الجديد من المسلسل سيتضمن الكثير من الدراما والعلاقات المتشابكة في إطار رومانسي.

يُذكر أنّ الجزء الثالث من المسلسل سيُعرض بدءاً من 23 يناير الجاري على منصة شاهد وقناة MBC4، وسيشهد مشاركة أبطاله الأساسيين بالإضافة لمشاركة نجوم جدد كخالد القيش وغيرهم.

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