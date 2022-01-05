راعية ألمانية تستعين بأغنامها للترويج للقاحات كورونا

استعانت الراعية الألمانية ويبك شميدت كوتشان بقطيع الأغنام والماعز الكبير الذي تملكه، من أجل الترويج والتشجيع على أخذ لقاحات كورونا، حيث قامت أغنامها بتشكيل حقنة عملاقة في أحد حقول شنفردينغن الواقعة جنوبي هامبورغ.

وقالت ويبك شميدت كوتشان إنّها درّبت قطيعها البالغ عدده 700 رأس على هذا الأمر لعدّة أيام، وأكدت أنّها لم تجد صعوبة بهذا الأمر، مشيرة إلى أنها قامت بوضع قطع من الخبز على شكل حقنة عملاقة وجعلت أغنامها تذهب إليها من أجل تناولها، الأمر الذي ساهم في تشكل الحقنة.

وحظيت الصور التي نشرتها الراعية على الإنترنت بإعجاب الأشخاص المؤيدين للقاح، وقالوا إنّ هذه الصور تُحفّز الأشخاص المترددين والخائفين من اللقاح على أخذه.

من جانبه قال الناشط هانزبيتر إيتزولد المؤيد للقاح، إنّ الأغنام كائنات لطيفة وتساعد على نقل الصورة بشكل أفضل.

يُذكر أنّ الحكومة الألمانية تُشجّع على اللقاح بشكلٍ كبيرٍ، بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بعد انتشار متحور أوميكرون.

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