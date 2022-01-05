شركة OnePlus تطرح عروض تشويقية مذهلة لهاتف OnePlus 10 Pro!

من المعروف عن شركة ون بلس – OnePlus أنها تفضل دائماً طرح العروض والإعلانات التشويقية الخاصة بهواتفها الجديدة عبر الإنترنت قبل أن تُعلن عنها بشكل رسمي.

تحاول العلامة التجارية الصينية أن ترتقي بالأمور إلى المستوى التالي وتكشف بكل وضوح عن تصميم هواتفها الجديدة حتى وقبل الإعلان عنها بشكل رسمي. وهذا ما حدث للتو، حيث أعلنت الشركة عن هاتف OnePlus 10 Pro على شكل مجموعة من الصور.

الأمر وما فيه أن شركة ون بلس أرادات أن تشارك بشكل أو بأخر في معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية السنوي CES 2022، ولكنها قررت الاكتفاء بمشاركة معجبيها بمجموعة فقط من الصور الجديدة لهاتفها المرتقب OnePlus 10 Pro.

سيصبح هذا الهاتف رسمياً يوم 10 يناير في الصين ولكن سيتم إطلاقه عالمياً في شهر مارس أو أبريل. في الحقيقة، شركة ون بلس لم تشارك عرض رسمي فحسب، وإنما مجموعة من الصور الخاصة بالهاتف. يمكنكم تفقد هذه الصور أدناه، أسفل هذه الفقرة مباشرة. وكذلك يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو التشويقي القصير.

يتم عرض الهاتف في مقطع الفيديو على هيئة لونين مختلفين وهما Volcanic Black أو الأسود البركاني و Emerald Forest أو الأخضر الزمردي. هذه هي الألوان المتاحة فقط، على الأقل حتى هذه اللحظة.

إذا حاولنا النظر عن كثب إلى تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، فيمكننا التأكد على أن تصميم الكاميرا الخلفية مستوحى من تصميم الكاميرا على سلسلة Galaxy S21. ولكن يمتد الجزء الخاص بالكاميرا لمسافة أعرض قليلاً مقارنة بحجمها على Galaxy S21.

في الحقيقة شكل الكاميرا أنيق جداً، وعليها شعار الشركة العالمية Hessleblad وهي شركة متخصصة في صناعة الكاميرات الرقمية والحلول البصرية الحديثة.

أما وبالنسبة للمواصفات، فمن المُرجح أن يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +QHD عبارة عن لوحة عرض LTPO 2.0 من سامسونج بمعدل تحديث 120Hz.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 1 مع ذاكرة عشوائية LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1. سيعمل الهاتف بواسطة واجهة OxygenOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12.

سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، من بينها مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مدعوماً بتقنية OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل بتقريببصري 3.3x. سيحتو الهاتف أيضاً على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير والتي يُقال عنها أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات. من المتوقع أن نحصل على تأكيد على جميع المواصفات خلال الأيام القليلة القادمة قبل أن يصبح الهاتف بشكل رسمي يوم 10 يناير القادم.