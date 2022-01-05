وفاة امرأة ورضيعها في زيمبابوي والسبب فيل

شهدت زيمبابوي مع مطلع العام الجديد حادثةً مؤسفةً للغاية، راح ضحيتها أُمّ شابة ورضيعها البالغ من العمر 3 أشهر، حيث قام قطيع من الفيلة باعتراض طريق الأم التي كانت عائدة لمنزلها في منطقة شيبينغي الريفية، بعدما قضت رأس السنة عند أقاربها الذين يسكنون بمنطقة مجاورة لها.

وقام أحد الفيلة الغاضبة بمهاجمة المرأة وابنها، وقام بسحقهما، الأمر الذي تسبب بوفاتهما بشكلٍ فوري.

وعبّر الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في البلاد عن أسفه لوفاة المرأة وطفلها بسبب الفيل الغاضب، مشيراً إلى أن زيمبابوي تشهد مواجهات كثيرة بين البشر والحيوانات البرية والفيلة بشكل خاص بسبب ازدياد أعدادها.

يُذكر أنّ الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي شهدت وفاة 40 شخصاً، بسبب الفيلة.

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