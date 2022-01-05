سوني كورب تُؤجّل عرض فيلم “موربيوس” والسبب أوميكرون

أعلنت شركة سوني كورب السينمائية، عن تأجيل عرض فيلم موربيوس من 28 يناير الجاري حتى 1 أبريل القادم.

وبررت الشركة المنتجة هذا القرار بالارتفاع الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، بعد انتشار متحور أوميكرون.

وكانت الشركة المنتجة قد أجلّت عرض الفيلم الذي سيلعب بطولته جاريد ليتو لعدّة مرات، بسبب فيروس كورونا.

وكانت دور السينما قد حققت إيرادات كبيرة من خلال عرض فيلم سبايدر مان لا عودة للديار، إلّا أنّ انتشار متحور أوميكرون أثار المخاوف لدى صناع الأفلام من العودة لسيناريو العام 2020، عندما فرض إغلاقاً تاماً على دور السينما أدّى لتأجيل عرض عدد كبير من الأفلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية