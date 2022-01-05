هل نرى خدمة كتب صوتية من ابل هذا العام؟

قطاع الخدمات في ابل يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ولا يكاد يمر عام دون أن تكشف ابل عن خدمة جديدة من خدمات الألعاب إلى الأخبار إلى اللياقة البدنية إلى البث التلفزيوني وآخر الخدمات التي تنوي ابل إضافتها للقائمة خدمة الكتب الصوتية.

بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Economist لن تكتفي فقط بمناطحة نتفلكس وديزني على على خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت بل أيضاً ستدخل مجالاً آخر هو قطاع الكتب الصوتية، ويتوقع أن يكون ذلك بحلول نهاية عام 2022 الجاري.

الكتب الصوتية Audiobooks كما يشير اسمها هي النسخ المسموعة من الكتب الورقية، وباتت من أحد أفضل طرق المعرفة منذ سنوات وخاصةً لأولئك الذين لا يودون شراء الكتب الورقية والاحتفاظ بها فضلاً عن تصفحها وقراءتها.

صحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية أفادت في تقرير سابق لها أن ابل تنوي التوسع في قطاع الخدمات دون إشارة واضحة إلى أي نوع من الخدمات تلك تنوي ابل التوسع فيها.

هناك العديد من الخدمات الموجودة بالفعل والتي تعتمد نظام البث الصوتي للكتب مثل شبكة Audible العالمية المملوكة لأمازون، وكذلك شبكة StoryTel السويدية المتواجدة بكثافة في الوطن العربي.

خدمة ابل للكتب الصوتية ستكون متاحة للاشتراك إما بشكل منفرد أو مع خدمات أخرى في اشتراك واحد مثل Apple One.

بالرغم من ذلك يتوقع لآبل تحقيق منافسة قوية مع الخدمات الموجودة بالفعل وكذلك اكتساب مستخدمين جدد لأن رهان دوماً يكون على قاعدتها الجماهيرية العريضة.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية لشركة ابل قد تجاوزت مؤخراً حاجز الـ 3 تريليونات دولار أمريكي مستفيدة من النمو الكبير في مبيعات الشركة من الأجهزة وكذلك نمو قطاع الخدمات.