طالبة مكسيكية تبتكر تطبيقاً لمساعدة أختها الصماء على التواصل

استمدت طالبة العلوم المتفوقة “إستريلا سالازار” -البالغة من العمر 17 عاماً، والتي نشأت في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي- من شقيقتها فكرة تطوير تطبيق يساعد الصم وضعاف السمع المكسيكيين على التواصل بسهولة مع الآخرين.

يشار إلى أن أختها الكبرى وتُدعى “بيرلا”-28 عاماً- قد وُلِدت بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة وعلى السمع، وأُجريت لها أكثر من 10 جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي، وأخبرتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها.

وذكرت إستريلا التي كان تفوقها الدراسي سبباً في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل 3 أعوام من زملائها، أنها سألت نفسها بعد ما شاهدته من تمييز ضد بيرلا عمَّا الذي ستفعله لمساعدة أختها، لتبدأ في العام الماضي بابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع، مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس.

وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركاً بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام. وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة.

وتجدر الإشارة أن عدد الصم وضعاف السمع في المكسيك يُقدر بحوالي 4.6 مليون شخصاً- وفقاً لما رصده جهاز الإحصاء المكسيكي، كما يوجد نقص في المترجمين المعتمدين بلغة الإشارة، رغم أن عدداً كبيراً من المكسيكيين يتولون القيام بهذا الدور لأفراد أسرهم.

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