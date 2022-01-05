شركة Realme تُطلق هاتفاً من الفئة المتوسطة

أزاحت شركة Realme الصينية الستار عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة، أطلقت عليه Realme GT2.

وسينبض بداخل هذا الهاتف الجديد معالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 660، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.52 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وكثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف ما بين 128 و256 غيغا بايت، مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، سماعات استريو، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 410 و490 دولاراً أمريكياً، بحسب سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية.

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