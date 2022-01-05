البدء بعرض فيلم المطران لرشيد عساف

شهدت دار الأسد للسينما الواقعة في العاصمة السورية دمشق يوم 2 يناير الجاري، العرض الأول للفيلم الروائي المطران.

ولعب الفنان السوري رشيد عساف دور البطولة، في الفيلم الذي تناول سيرة حياة المطران هيلاريون كبوجي.

وتحدّث الفيلم عن قصة المطران الذي درس اللاهوت في معهد القديسة حنا بمدينة القدس في أواخر الأربعينات، ليعود بعد النكبة لبلده الأم سوريا، قبل أن يعود للقدس عام 1965 بعدما تم تعيينه كمطران للروم الملكيين الكاثوليك.

وسلّط الفيلم الضوء على نضال المطران ضد الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال لاعتقاله، وتقديمه لمحاكمة قضت بسجنه لمدة 12 عاماً، قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه بعد 4 سنوات من الأسر بشرط ألّا يعود لبلده سوريا أو أي بلد عربي آخر.

يُذكر أنّ الفيلم كان من بطولة الفنان السوري رشيد عساف ونخبة من نجوم الدراما السورية، وإخراج المخرج السوري الفلسطيني باسل الخطيب.

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