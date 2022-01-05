شركة GDP الصينية تُطلق حاسوباً صغير الحجم بمواصفات خارقة

أماطت شركة GDP الصينية اللثام عن أصغر حاسوب في العالم، والذي جاء بمواصفات خارقة وحمل اسم P2 Max 2022.

وسيعمل هذا الحاسوب القابل للتحويل بمعالج Intel Pentium Silver N6000 ثنائي النوى، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب بشاشة IPS مقاس 8.9 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، وستدعم ميزة الإدخال بواسطة القلم الذكي.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

ويتميز هذا الحاسوب بكونه أصغر حاسوب في العالم، حيث تبلغ أبعاده 14.95* 321* 421 سم، في حين يصل وزنه إلى 650 غراماً.

وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية تجعله يعمل لعدّة ساعات، منفذ Micro HDMI، منفذَي USB 3.2، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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