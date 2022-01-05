طفلة أمريكية بسن 12 عاماً تحصل على شهادة جامعية

دخلت الطفلة الأمريكية سوسن أحمد التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما باتت أصغر خريجة جامعية بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث نالت الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً في ديسمبر الماضي شهادة البكالوريوس في العلوم البيولوجية من كلية بروارد الجامعية، الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة الجامعة إنّ الطفلة المعجزة نالت 4 من 4 في الاختبارات، وهو رقم يعادل 100% في الجامعات الأخرى.

وكانت سوسن أحمد قد حصلت على الشهادة الثانوية بسنّ 9 سنوات، قبل أن تقوم بإجراء اختبار ما بعد المرحلة الثانية PERT لتحديد أهليتها لدخول الجامعة.

وقالت الطالبة المجتهدة إنّها تسعى لمواصلة تعليمها ودراسة برمجة الكمبيوتر، والأحياء، والكيمياء في جامعة فلوريدا.

يُذكر أنّ إنجاز سوسن بدر حظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بقدراتها المذهلة.

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