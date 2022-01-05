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الشقيقان مصطفى وحسين فهمي يجتمعان بمسلسل لأول مرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنانان المصريان مصطفى وحسين فهمي عن استعدادهما لخوض أول عمل درامي معاً، من خلال مشاركتهما بمسلسل أولاد الهلالية.

وقال الشقيقان بإنّ تصوير المسلسل سيبدأ خلال شهر يناير الجاري، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وأشار مصطفى وحسين فهمي إلى أنّ المسلسل الجديد سيجمعها بنخبة من نجوم الدراما المصرية، أمثال أحمد سعيد عبد الغني، شيري عادل، نجلاء بدر، حمدي الوزير، مادلين طبر، شريف خير الله، وأحمد شريف وغيرهم.

وأكد الشقيقان أن المسلسل الجديد سيتكون من 30 حلقة، وسيكون من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبدالعزيز.

يُذكر أنّ الأخوين فهمي يستعدان للمشاركة بموسم الرياض، من خلال مسرحية يا ناس الموضوع حساس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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