الهند تُعلن عن أول وفاة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل أول حالة وفاة، لشخص مصاب بمتحور أوميكرون في البلاد.

وقالت الوزارة إن الشخص الذي توفي دخل إحدى المستشفيات الواقعة في ولاية راجستان الغربية، وهو يعاني من أعراض شديدة، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته بالمتحور السريع الانتشار.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الإصابات بمتحور أوميكرون ارتفعت إلى 2135 إصابة حتى الآن، بسبب عدم التزام السكان بقواعد التباعد الاجتماعي، لكون المتحور الجديد أقل خطورة من دلتا.

من جانبها حذّرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي متحور أوميكرون، وقالت إنّ استمرار إهمال القواعد الاحترازية في العالم سيؤدي لظهور متحور جديد أكثر خطورة.

يُذكر أنّ العالم شهد مؤخراً ظهور متحور جديد في فرنسا، أُطلق عليه IUH يحتوي على 46 طفرة.

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