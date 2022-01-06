شركة Netgear تُطلق إصدارات جديدة من أجهزة الراوتر الخاصة بها

كشفت شركة Netgeat خلال معرض CES 2022 عن الإصدارات الحديثة، من أجهزة الراوتر الخاصة به والتي ستعمل بتقنية Wifi 6E.

حيث سيأتي الإصدار RAXE300 Nightawk بمواصفات أقل من RAXE500، وسيدعم سرعة Wifi تصل إلى 7.8 غيغا بايت في الثانية، بالإضافة لدعمه GHz للاقتران السريع.

ويتميز هذا الإصدار بتغطيته 2500 قدم مربع، وباحتوائه على منافذ إيثرنت جيجابت لدعم الأجهزة الذكية المختلفة الموجودة في المنزل.

كما أطلقت الشركة الإصدارات المتوسطة كراوتر Orbi Pro الذي يحتوي على ميزة Game Booster، التي تساعد اللاعبين في الحصول على استجابة واقتران سريع، بالإضافة لراوتر SXK50 الذي يدعم الشركات المتوسطة.

يُذكر أنّ Netgeat ستُطلق الإصدار Nightawk RAXE300 خلال الربع الأول بسعر 400 دولار أمريكي، أما الإصدار Orbi Pro فسيأتي بسعر 110 دولارات أمريكية، في حين سيتوفر الإصدار SXK50 خلال يناير الجاري بسعر 450 دولاراً أمريكياً.

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