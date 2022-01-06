شركة NVidia تُطلق كرت شاشة جديداً بأداء سريع ومميز

كشفت شركة NVidia عن كرت شاشة جديد بأداء سريع ومميز، أطلقت عليه TX 3090 Ti.

وسيأتي الكرت الجديد بشريحة GA102 بدقة تصنيع 8 نانو متر، والتي تتميز بتصميم ثلاثي الفتحات.

ويتميز هذا الكرت بذاكرة GDDR6X بسعة 24 غيغا بايت، وسرعة 21 غيغا بايت في الثانية، وبكونه أسرع من الإصدار RTX 3090 بنسبة 7.7% لدعم الألعاب بدقة 4K.

وقالت NVidia إنّ TX 3090 Ti سيأتي بميزة دعم 40 تيرا قلوب في أداء كرت الشاشة، بالإضافة لدعمه تتبع الأنشطة عند 78 تيرا قلوب، و320 تيرا قلوب في مهام تقنية الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أنّ NVidia ستكشف عن باقي تفاصيل هذا الكرت وسعره، عند طرحه في الأسواق العالمية بشكل رسمي في يناير الجاري.

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