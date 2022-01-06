الموت يغيّب الفنانة المصرية مها أبو عوف

نعت نقابة المهن التمثيلية بمصر الفنانة مها أبو عوف التي توفيت بعد معاناتها مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ 65 عامًا.

وشاركت الفنانة الراحلة التي ولدت عام 1956 ودرست في الجامعة الأميركية بالقاهرة في أكثر من 35 عملاً تلفزيونيًا، إضافةً إلى أن لها أكثر من 21 فيلمًا سينمائيًا.

وتنتمي إلى عائلة فنية فهي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف وشقيقها الفنان الراحل كذلك عزت أبو عوف، الذي كوّنت معه فرقة غنائية.

وشهد مسلسل “الحرير المخملي” الذي عرض في الأشهر الماضية آخر تواجد لمها أبو عوف، والذي مثّل دور البطولة فيه مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنانان سامي مغاوري وطارق صبري.

جديرٌ بالذكر أن أهم أعمال الراحلة السينمائية فيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل” وفيلم “أمير البحار” وفيلم “معلش احنا بنتبهذل”، كما أن من أهم أعمالها التلفزيونية “ساحرة الجنوب” و “نسر الصعيد” و “راجل وست ستات”.

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