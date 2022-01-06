هل يمكن أن تُصاب هواتف الايفون بفيروس الفدية الخطير؟

فيروس الفدية أو الـ ransomware هي أحد أشكال البرامج الخبيثة التي تصيب الأجهزة وتعمل على منع وصول المستخدم إلى نظام التشغيل أو تشفير الملفات المخزنة على الجهاز ولا يرفع الفيروس تأثيره الضار إلا بعد قيام المستخدم بدفع فدية مالية أو تنفيذ طلب معين. الفيروس منتشر بشكل واسع على أجهزة الحاسوب، فهل يمكن أن تُصاب به هواتف الايفون؟

وفقاً للباحث الأمني تريفور سبنيولاس فإن في نظام تشغيل iOS على هواتف الايفون ثغرة يمكن أن تُستغل من قِبل فيروسات الفدية، وتلك الثغرة موجودة على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 14 و iOS 15 حتى آخر إصدار iOS 15.2.

الثغرة موجودة في تطبيق التحكم بالأجهزة المنزلية HomeKit – وبغض النظر عن تفاصيلها الفنية – فإن التطبيق سوف يتوقف عن العمل وإذا حاول المستخدم تشغيله من مركز التحكم فسوف يتوقف النظام كاملاً عن العمل ويُعيد تشغيل نفسه مرة بعد مرة.

يمكن للمهاجم استخدام التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بيانات أجهزة HomeKit لمنعهم من تسجيل الدخول مرة أخرى إلى iCloud . يمكن للمهاجم أيضًا إرسال دعوات بالبريد الإلكتروني للمستخدم لحثه على دفع مبالغ مالية مقابل حل المشكلة حتى وإن لم يكن يستخدم تطبيق HomeKit.

وفقاً لما ذكره الباحث الأمني في مدونته الشخصية، فإن ابل تم إبلاغها بالثغرة قبل أشهر لكنها حتى الآن لم تتحرك لإصلاحها معرضة سلامة أجهزة ملايين المستخدمين للخطر على حد تعبيره.

كان يفترض بآبل المسارعة بحل المشكلة قبل نهاية عام 2021 مع التحديثات الفرعية الدورية التي تصدرها لكنها لسبب ما غير معلوم لم تفعل ذلك، وعلى الأرجح ستغلق الثغرة في تحديثات قادمة.

جدير بالذكر أن هواتف ايفون كانت ولازالت عرضة لهجمات برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس والذي يمنح المخترق صلاحيات كاملة على الجهاز دون علم المستخدم.