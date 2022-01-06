تسريب مجموعة جديدة ومتنوعة من الألوان لكل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra!

كالمعتاد، يمكنك القول أن مُسربي الأخبار تمكنوا بالفعل من تدمير حدث سامسونج المرتقب من أجل الإعلان عن سلسلة هواتفها الرئيسية التالية وذلك بسبب فيضان التسريبات التي لم تترك شيء واحد حتى حدث الإعلان النهائي.

مؤخراً، تمكن موقع 91Mobile من وضع يده على العرض الصحفي الخاص بهاتف Galaxy S22 Ultra والذي يتضح من خلاله مجموعة الألوان التي سيأتي عليها الهاتف.

بغض النظر عن معرفة هذه الألوان بالفعل، ولكن من الجيد رؤيتها على أرض الواقع للتأكد بنسبة 100%. على كل حال، تم تصوير هاتف Galaxy S22 – نحن نتحدث عن الإصدار الأساسي في السلسلة – بأربعة ألوان مختلفة وهي الأخضر والذهبي الوردي والأسود المشبح والأبيض الفانتوم.

نحن نعلم بالفعل هذه الألوان وقد غطينا الخبر الخاص بها سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم بيع الهاتف في بعض الأسواق بألوان أخرى مثل الأزرق الفاتح والبيج. ولكن من الممكن أن تظل هذه الألوان حصرية فقط من أجل الشراء من على موقع سامسونج الرسمي، وهو الأمر الذي اعتدنا عليه مع هواتف سامسونج السابقة.

أما بالنسبة لما يتواجد في العروض من شكل وتصميم مخططات الكاميرا والشكل، فنحن لسنا متأكدين بنسبة 100% منها.

أما بالنسبة للرائد Galaxy S22 Ultra، فمن المؤكد أنه سيأتي بخيارات ألوان أقل من ذلك، وربما يتوفر فقط على شكل الأبيض الفانتوم والأسود الفانتوم. وربما قد تنضم إليهم ألوان أخرى مثل الأخضر أو العنابي أو ما يشبه الظل الأحمر.

لقد تم رصد نموذج لهاتف Galaxy S22 Ultra منذ فترة ليست بعيدة باللون الأحمر، وربما يأتي الهاتف بالفعل بهذا اللون. على كل حال، العروض الصحفية التي تم تسريبها تعطينا لمحة سريعة عن الشكل الجمالي لهواتف هذه السلسلة.

ولكن من المحتمل أن يكون مظهرها في الواقع الحقيقي مختلف تماماً، ولكنه سيكون أكثر جمالياً. على كل حال نحن مُضطرين على الانتظار بضعة أسابيع إضافية قبل أن نرى هواتف سامسونج التالية من سلسلة Galaxy S22 على أرض الواقع.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Galaxy S22 في شهر فبراير وستكون متاحة للشراء في نفس الشهر، ولكن قبل ذلك سيتم إطلاق هاتف Galaxy S21 FE الذي طال انتظاره خلال الشهر الجاري.