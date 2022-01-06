برلماني مصري يتقدم بطلب إحاطة لمكافحة ظاهرة الانتحار

مصر – أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري، إن المجتمع المصري في الآونة الأخيرة شهد مجموعة من حوادث الانتحار المتتالية، وإنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان للنظر في هذه الظاهرة .

وأكد الخولي، خلال مداخلة عبر فضائية “DMC”، أمس الأربعاء، على أنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان للنظر في ظاهرة الانتحار والعمل على مكافحتها بشتى الطرق.

وأضاف أنه اقترح في طلب الإحاطة أن تكون هناك حملة قومية تحت مظلة الصحة النفسية، ضمن برامج حياة كريمة من أجل نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية في المجتمع المصري.

وأشار النائب إلى أنه يجب إنشاء وحدات صحية في المدارس، ووحدات العمل للقضاء على المشاكل النفسية التي يتعرض لها المواطن، حتى لا تزداد هذه الظاهرة.

المصدر: DMC

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