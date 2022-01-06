Realme GT2 Pro! ريلمي تعلن رسمياً عن أول هاتف رائد لها بمواصفات غير مسبوقة

دخلت شركة ريلمي عالم الهواتف الذكية الرائدة أو ما يمكننا تسميتها باسم هواتف “الفلاج شيب” من خلال أحدث هاتف ذكي لها والذي حصل على لقب Realme GT 2 Pro ويرافقه شقيقه الأقل قوة وهو الإصدار القياسي Realme GT 2.

يحتوي هاتف Realme GT 2 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 1 بينما يحتوي الإصدار القياسي على معالج Snapdragon 888.

يأتي هاتف Realme GT 2 Pro بذاكرة عشوائية تبدأ مع سعة 8 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 مقترنة بذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت وحتى 512 جيجابايت.

صرحت الشركة بأن الهاتف يتمتع بنظام تبريد مقاوم للصدأ من خلال 9 طبقات حرارية للمساعدة على تبديد درجات الحرارة المرتفعة والحفاظ على برودة الهاتف تحت أي ظرف من ظروف الاستخدامات المكثفة.

يتمتع الهاتف بشاشة مسطحة قياس 6.7 بوصة AMOLED بدقة 2K بتقنية LTPO 2.0 بمعدل تحديث ديناميكي من 1Hz وحتى 120Hz أبعادها 3216×1440 بكسل.

تتمتع الشاشة بمعدل أخذ العينات باللمس اللحظي بسرعة 1000Hz بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1400 نقطة ضوئية مع الدعم لمرئيات +HDR10. علاوة على ذلك الهاتف حاصل على شهادة DisplayMate A+ والشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية ذات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS والضبط التلقائي للصورة PDAF، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تدعم مجال رؤية بزاوية 150 درجة وهي الأوسع على مستوى العالم. الكاميرا الأخير عبارة عن عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل تدعم التقريب الرقمي بمستوى 40x. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة Realme UI 3.0 المستندة على أندرويد 12 ويحتوي على سماعات ستريو مزدوجة مع دعم لتقنية Dolby Atmos و NFC وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

الطاقة اللازمة لتشغيل الهاتف تأتي عبر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط. ويتوفر الهاتف بقيمة 615$ دولار أمريكي لطراز 8 + 128 جيجابايت، في حين أن إصدار 12 + 256 جيجابايت بتكلفة قدرها 710$ دولار أمريكي، بينما إصدار 12 + 512 جيجابايت بتكلفة مالية قيمتها 790$ دولار أمريكي.

يتوفر الهاتف بألوان Paper White و Paper Green و Steel Black و Titanium Blue