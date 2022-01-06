شركة HP الأميركية تُطلق شاشة مناسبة لعشاق الألعاب

رفعت شركة HP الأميركية النقاب عن شاشة جديدة بدقة 4k مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Omen 27 u.

وزودت الشركة شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 144 هرتز.

وتدعم الشاشة الجديدة أجهزة الألعاب Play Station 5 أو Xbox Series X ، بالإضافة لدعمها الإدخال عبر منفذ HDMI 2,1، أو منفذ Display Port.

وتأتي هذه الشاشة بإضاءة RGB وتصميم وإطارات نحيفة، ومكبرات صوتية مدمجة، وتدعم تغطية من ألوان DCI P3 بنسبة 95%.

يذكر أن الشركة ستطرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 700 دولار أميركي.

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