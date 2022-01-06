البداية مع Galaxy A52 – تحديث One UI 4.0 يصل إلى هواتف سامسونج الفئة المتوسطة!

طرحت شركة سامسونج الإصدار المستقر “Stable Version” من واجهة One UI 4.0 المستندة على أندرويد 12 لجميع هواتفها الرائدة والرئيسية. لذا، من المتوقع أن تبدأ هواتف الفئة المتوسطة في تلقي التحديث الجديد هي الأخرى.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج الأكثر شهرة في هذه الفئة، Samsung Galaxy A52 من بين أوائل هواتف الفئة المتوسطة التي ستحصل على تحديث أندرويد 12، ومن المُقرر أن تحصل جميع الأسواق والبلدان على التحديث الجديد بحلول شهر فبراير المقبل.

ولكن يبدو أن هناك شخصاً واحداً على موقع يوتيوب لا يطيق الانتظار أكثر من ذلك، وتمكن بالفعل من تثبيت أندرويد 12 على هاتفه الأندرويد طراز Galaxy A52. يبدو أن صاحب القناة هو شخص عربي يتكلم باللغة الفارسية.

هذا الشخص هو صاحب قناة MoboNews على موقع يوتيوب وقم بنشر فيديو عملي يوضح من خلاله كيفية تثبيت التحديث الجديد على هاتف Galaxy A52.

في الواقع، لا أحد يعلم كيف تمكن صاحب القناة من الحصول على حزمة البرنامج ونظام التشغيل، بعض الاقتراحات تفيد بأنها من المحتمل أن تكون حزمة برنامج غير مكتملة، وذلك لأن سامسونج لم تصدر حتى هذه اللحظة أي برامج ثابتة على هواتف الفئة المتوسطة الخاصة بها.

بعد الاطلاع على الفيديو سوف تلاحظون أن هاتف Galaxy A52 يحتوي على جميع المزايا التي رأيناها تماماً على أندرويد 12 وواجهة One UI 4.0 على هواتف سامسونج الرئيسية.

يحتوي الهاتف على نمط Material You وإعدادات إمكانية الوصول إلى تعتيم الشاشة وعناصر تحكم الخصوصية المُحسنة وإمكانية إطالة عمر البطارية من خلال تحديد الحد الأقصى للشحن بنسبة 85% كما رأيناها على هواتف الألعاب من أسوس منذ فترة طويلة.

في الواقع، حصول هذا الشخص على الواجهة الجديدة على هاتف Galaxy A52 يعتبر لغزاً غامضاً حتى الآن، ومن المفترض أن مالكي هذا الهاتف، بالإضافة إلى مالكي كل من Galaxy A52 5G و Galaxy A52s يتساءلون كيف من الممكن الحصول على التحديث الجديد.

على كل حال، نعتقد أننا لن ننتظر كثيراً حتى تبدأ سامسونج في طرح الواجهة الجديدة لملايين المستخدمين من مالكي هواتفها متوسطة المدى خلال المرحلة المقبلة وستكون بمثابة هدية عيد الميلاد الجديدة التي ينتظرونها.