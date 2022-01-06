“يارا” تفتتح العام الجديد بطرح أغنية “بدنا نعيش”

افتتحت الفنانة اللبنانية “يارا” عام 2022 بطرح أغنية “بدنا نعيش”، على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وكانت الفنانة اللبنانية قد قدمت الأغنية للمرة الأولى خلال الحفل الذي أحيته في إكسبو دبي، بالتعاون مع جمعية اليونيسيف.

وحظيت الأغنية الجديدة بحوالي تسعة آلاف مشاهدة في أقل من يوم من طرحها على يوتيوب، وتفاعل معها عشاقها بشكلٍ كبيرٍ، معبرين عن سعادتهم بالأغنية وإحساسها العالي فيها.

وأغنية “بدنا نعيش”، من كلمات وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس الصباح، وميكس وماستر عادل عبد الله.

وكانت الفنانة اللبنانية قد حققت خلال العام الماضي نجاحًا كبيرًا بالأغنيات التي طرحتها.

يذكر أنها تشغل حاليًا منصب سفيرة اليونيسيف الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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